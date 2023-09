Corona-Abwasser-Monitoring

Man sehe neue Varianten aber nicht die zur Zeit diskutierte Omikron-Sublinie XBB-1.5. Die Untersuchungen seien wichtig, weil sich die Menschen weniger testen würden. Derzeit würden Virologen an fünf Standorten in Großstädten Sequenzierungen erheben. Das reiche auch erst einmal aus, weil man sich nicht in einer Krisenlage befinde, betonte die Wissenschaftlerin der TU-Darmstadt. Darüber hinaus sei es, auch eine ökonomische Frage, wieviel Abwasser untersucht werde. Bis spätestens Herbst sollten 170 Kläranlagen angeschlossen werden. Dann könnten auch andere Erreger wie etwa Polio oder Tuberkulose nachgewiesen werden.