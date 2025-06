Europäische Union

EU-Umweltminister einigen sich Recycling-Vorgaben für Fahrzeuge. (picture alliance / dpa / Hauke-Christian Dittrich)

Die Minister aus den 27 EU-Ländern beschlossen bei ihrem Treffen in Luxemburg einen Gesetzesentwurf, der an das Europaparlament weitergeleitet wird. Demnach müssen Autos künftig so gebaut werden, dass einzelne Teile leichter ausgebaut und ersetzt werden können. Zudem muss in Neuwagen ein Mindestanteil an recyceltem Plastik verbaut werden. Sechs Jahre nach Inkrafttreten der Verordnung soll er 15 Prozent betragen und in den folgenden Jahren auf 25 Prozent steigen.

Mit dem geplanten Gesetz will die EU die Autohersteller stärker für das Recycling verschrotteter Pkw und Transporter in die Pflicht nehmen. Sie sollen etwa für die Lieferung vom Schrottplatz zum Ort der Demontage zahlen. Für Lkw und Motorräder sollen die Hersteller die Kosten für den gesamten Recycling-Prozess übernehmen.

