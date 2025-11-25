Niedersachsen
Umweltminister Meyer will Nachtfahrverbot für Mähroboter

Der niedersächsische Umweltminister Meyer plädiert dafür, den nächtlichen Betrieb von Mährobotern zu verbieten.

    Ein Mähroboter fährt auf der Landesgartenschau über eine Wiese und kehrt vor der Rasenkante um.
    Viele Kleintiere werden durch Mähroboter verletzt, jetzt soll es ein bundesweites Nachtfahrverbot geben (Archivbild). (Picture Alliance / dpa / Sören Stache)
    Igel und andere Kleinsäuger würden durch automatische Mähroboter verstümmelt, sagte Meyer der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Er begrüße Nachtfahrverbote in Kommunen, besser sei allerdings ein bundesweites Verbot, betonte der Grünen-Politiker.
    Die Zeitung beruft sich auf eine Studie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wonach zwischen Juni 2022 und September 2023 in Deutschland mindestens 370 Igel von Mährobotern angefahren und verletzt wurden.
    Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.