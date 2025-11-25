Niedersachsen

Igel und andere Kleinsäuger würden durch automatische Mähroboter verstümmelt, sagte Meyer der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Er begrüße Nachtfahrverbote in Kommunen, besser sei allerdings ein bundesweites Verbot, betonte der Grünen-Politiker.
Die Zeitung beruft sich auf eine Studie des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin, wonach zwischen Juni 2022 und September 2023 in Deutschland mindestens 370 Igel von Mährobotern angefahren und verletzt wurden.
Diese Nachricht wurde am 25.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.