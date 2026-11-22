Umweltminister Carsten Schneider (SPD): "Keine ausreichende Antwort auf die Klimakrise" (AP Photo / Khalil Hamra)

Der SPD-Politiker äußerte Zweifel, ob es noch eine Einigung geben könne. Viele Delegierte seien bereits abgereist. Eigentlich sollte der Gipfel am Freitagabend enden. Die französische Umweltministerin Barbut sagte, der Text, den die Präsidentschaft am Sonntagmorgen vorgelegt habe, sei noch schwächer formuliert als der vorherige. Währenddessen stiegen die Temperaturen weiter und die Katastrophen vervielfachten sich.

Keine Erwähnung von Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas

Barbut kritisierte unter anderem, dass ein Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas auch im neuen Entwurf nicht erwähnt wird. Stattdessen gibt es nur einen allgemeinen Verweis auf einen schon 2023 in Dubai gefassten Beschluss, dass sich die Welt schrittweise von diesen fossilen Energieträgern – den Haupttreibern der eskalierenden Klimakrise – verabschieden soll. Vorgeschlagen wird zudem ein Ziel für die CO2-Abscheidung und -Speicherung. Nach Berichten von Nachrichtenagenturen lehnen Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland weitere Schritte ab.

Der Entwurf räumt ein, dass die Erderwärmung die vereinbarte Grenze von 1,5 Grad überschreiten wird. Die Staaten wollen aber das Ausmaß und die Dauer der Überschreitung begrenzen. Bis 2035 soll zudem der Anteil von Strom am weltweiten Endenergieverbrauch auf 35 Prozent steigen. Über die Finanzierung von Klimaanpassung in ärmeren Ländern wird noch gestritten.

Für eine Annahme ist weitgehend ein Konsens nötig. Zudem müssen rund zwei Drittel der Teilnehmerstaaten noch anwesend sein. Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe. Auch die EU-Delegation stellte klar, dass sie den Text so nicht mittragen könne.

Germanwatch: "Erklärung wird wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht gerecht"

Positiv nennt Tollmann, dass in der ersten Woche der Konferenz hunderte Staaten gezeigt hätten, wie sie den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben. Dies sei allerdings eine Bedrohung für das Geschäftsmodell der Öl und Gas produzierenden Länder. Entsprechend versuchten diese beim Ausstieg aus den fossilen Energien zu bremsen. Tollmann sagte aber auch, man dürfe die Abschlusserklärung nicht überbewerten.

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Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.