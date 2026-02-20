Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Der SPD-Politiker erklärte, Ziel müsse es sein, Deutschland und Europa als starke Chemiestandorte zu erhalten. Die Unternehmen sollten deshalb mehr kostenlose Treibhausgas-Zertifikate erhalten als bisher, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.

Der Emissionshandel ist das zentrale Klimaschutzinstrument der EU, um Treibhausgasemissionen zu reduzieren und bis 2050 auf null zu bringen. Um das zu erreichen, soll der CO2-Ausstoß für Unternehmen in den kommenden Jahren schrittweise immer teurer werden. Die Chemieindustrie hat wiederholt Ausnahmen gefordert. Sie leidet nach eigenen Angaben unter der schwachen Nachfrage, hohen Energiepreisen sowie Billigimporten aus anderen Ländern.

Diese Nachricht wurde am 20.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.