Automobilindustrie

Über das Verbrenner-Aus 2025 besteht keine Einigung. (picture alliance / dpa / Matthias Balk)

Zwar stünden viele Zulieferbetriebe wirtschaftlich unter Druck, sagte der SPD-Politiker der "Zeit". Allerdings hätten sich auch viele Betriebe auf die neuen Regeln für das Klima längst eingestellt und verdienten Vertrauensschutz.

In der Koalition besteht weiterhin keine Einigkeit über das weitere Vorgehen. Bundeskanzler Merz hatte angekündigt, er wolle auf europäischer Ebene für eine Aufhebung des Verbrenner-Verbots werben. Ab 2035 sollen in der EU keine neuen Autos mit Benzin- oder Dieselmotor mehr zugelassen werden. Ziel ist es, die CO2-Emissionen im Verkehrssektor zu senken. Für diesen Donnerstag hat Bundeskanzler Merz zu einem sogenannten Autogipfel ins Kanzleramt eingeladen.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.