Klimapolitik

Insbesondere der Verkehrssektor hinkt beim Einhalten der Klimaschutzziele hinterher. (picture alliance / dpa / Georg Wendt)

Bei den Berechnungen ging es darum, wie sich der CO2-Ausstoß 2025 entwickelt hat und wie er sich mit den bislang beschlossenen Klimaschutzmaßnahmen weiterentwickeln würde. Deutschland hat sich das Ziel gesetzt, seinen CO2-Ausstoß bis zum Jahr 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Bis zum Jahr 2045 will die Bundesrepublik klimaneutral sein. In den vergangenen Jahren hinkten insbesondere die Bereiche Gebäude und Verkehr den gesteckten Zielen hinterher.

Die Berechnungen werden vom Sachverständigenrat für Klimafragen überprüft. Das unabhängige Gremium legt später einen eigenen Bericht vor.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.