China-Besuch

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Bündnis90/Die Grünen) (picture alliance / dpa / Axel Heimken)

Wenn die Plastikproduktion weiter ansteige wie in den vergangenen Jahren, sei das Problem nicht mehr in den Griff zu bekommen, sagte die Grünen-Politikerin beim deutsch-chinesischen Umweltforum in Taicang in der Nähe von Shanghai. China sei einer der größten Produzenten, aber auch Indien, die USA und Deutschland produzierten viel Plastik. Dazu zählte sie vor allem Billigprodukte, die nur kurz genutzt und dann weggeworfen würden. Aus dieser "Ex-und-hopp-Mentalität" müsse man aussteigen, meinte Lemke.

Die Ministerin warb in China um Unterstützung für ein globales Plastikabkommen. Zudem setzt sie sich dafür ein, dass Deutschland und China bei der Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft zusammenarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.