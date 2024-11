Weltklimakonferenz

Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Die Grünen-Politikerin will auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen. Bereits heute früh sollen Textentwürfe für mögliche Beschlüsse vorliegen. Konkret geht es um die finanzielle Unterstützung von ärmeren Staaten zur Anpassung an Klimafolgen. Entwicklungsländer fordern mehr Geld von den Industrie-Staaten. Die EU betont hingegen, man werde erst konkrete Summen anbieten, wenn Schlüsselfragen geklärt seien.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.