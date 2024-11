Weltklimakonferenz

Die grüne Bundesumweltministerin Steffi Lemke (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

Die Grünen-Politikerin will nach eigenem Bekunden auf die Rolle von Natur- und Artenschutz in der Klimakrise aufmerksam machen. Im Laufe des Tages wird mit Textentwürfen für mögliche Beschlüsse gerechnet. Konkret geht es um die finanzielle Unterstützung von ärmeren Staaten zur Anpassung an Klimafolgen. Entwicklungsländer fordern deutlich mehr Geld als die bisher von den Industriestaaten zugesagten 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr.

Die EU betont, man werde erst konkrete Summen anbieten, wenn weitere Schlüsselfragen für mehr Klimaschutz geklärt seien. An der Konferenz nehmen rund 200 Länder teil.

Diese Nachricht wurde am 21.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.