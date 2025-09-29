Bericht der Europäischen Umweltagentur

Umweltschutz hat Fortschritte gemacht - steht aber vor großen Herausforderungen

Die Umwelt in Europa befindet sich in keinem guten Zustand. Zu diesem Schluss kommt die Europäische Umweltagentur EEA in einem neuen Bericht. Es werden zwar große Fortschritte bei der Senkung klimaschädlicher Treibhausgasemissionen und bei Luftverschmutzung gelobt, andere Bereiche machen der Agentur aber große Sorgen.