Der neue Chef der US-Umweltbehörde EPA, Zeldin, will Klimaschutzvorschriften abschaffen. (IMAGO/Newscom/AdMedia/IMAGO/CNP)

In einem Gastbeitrag für das "Wall Street Journal" schrieb er, er wolle einen "Dolch ins Herz der Klimawandel-Religion" stoßen. Seine Maßnahmen würden Milliarden von Dollar an Kosten für Vorschriften sowie versteckte Steuern beseitigen. Insgesamt will Zeldin 31 Umweltvorschriften streichen, darunter eine seit 2009 gültige Einschätzung zur Gefahr des Treibhauseffekts, die die rechtliche Grundlage für Klimaschutzmaßnahmen bot.

Zeldin betonte, er wolle Umweltschutz durch Innovation und nicht durch Strangulierung erreichen.

