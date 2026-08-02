Lehre aus dem Sommer 2026
Umweltstaatssekretär Flasbarth plädiert für nationalen Hitzeaktionsplan

Umweltstaatssekretär Flasbarth hält für den nächsten Sommer einen nationalen Hitzeaktionsplan für notwendig. Im ZDF sagte Flasbarth, der Bund arbeite bereits sehr eng mit den Bundesländern zusammen, von denen viele bereits entsprechende Pläne hätten.

    Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth sitzt vor einem Bücheregal.
    Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth will einen bundesweiten Hitzeaktionsplan. (picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer)
    Die Lehre aus diesem Sommer sei nun, die Maßnahmen der Länder zu bündeln. Die Anpassung an den Klimawandel sei eine gesellschaftliche Herausforderung, betonte der SPD-Politiker. Dabei gehe es nicht schnell genug voran.
    In diesem Jahr sind bis Mitte Juli nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.
    Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.