Lehre aus dem Sommer 2026

Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth will einen bundesweiten Hitzeaktionsplan. (picture alliance / epd-bild / Hans Scherhaufer)

Die Lehre aus diesem Sommer sei nun, die Maßnahmen der Länder zu bündeln. Die Anpassung an den Klimawandel sei eine gesellschaftliche Herausforderung, betonte der SPD-Politiker. Dabei gehe es nicht schnell genug voran.

In diesem Jahr sind bis Mitte Juli nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.

Diese Nachricht wurde am 02.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.