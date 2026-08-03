Lehre aus dem Sommer 2026

Die Lehre aus diesem Sommer sei nun, die Maßnahmen der Länder zu bündeln, sagte Flasbarth im ZDF. Die Anpassung an den Klimawandel sei eine gesellschaftliche Herausforderung, betonte der SPD-Politiker. Dabei gehe es nicht schnell genug voran.
In diesem Jahr sind bis Mitte Juli nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts deutschlandweit bereits fast 10.000 Menschen wegen hoher Temperaturen gestorben. Das ist mehr als in jedem einzelnen Gesamtjahr seit 2016.
Diese Nachricht wurde am 03.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.