US-Präsident Trump und der Chef der Umweltbehörde EPA, Zeldin (dpa / Photoshot)

Die Klage wurde vor einem Gericht in Washington eingereicht und richtet sich konkret gegen die amerikanische Umweltbehörde EPA und deren von Trump eingesetzten Chef Zeldin. In der Klage heißt es unter anderem, dass die Behörde mit der Maßnahme ihrem Auftrag nicht nachkomme, die Menschen in den USA vor Klimaschäden zu schützen.

Trump und die EPA hatten am vergangenen Donnerstag die Streichung der Feststellung bekanntgegeben, die besagt, dass Treibhausgase gefährlich sind. Sie stammte aus der Zeit des früheren Präsidenten Obama und war bislang Grundlage für viele staatliche Klimaschutzmaßnahmen. Trump und die Umweltbehörde hatten die Streichung der Klausel als "Deregulierungsmaßnahme" bezeichnet, von der die Autoindustrie massiv profitieren werde. Der Präsident ist ein Leugner des wissenschaftlich nachgewiesenen Klimawandels.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.