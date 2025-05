Hilfskürzungen

Viele Frauen sind weltweit auf Unterstützung angewiesen. (picture alliance / APA/ Helmut Fohringer )

UN Women teilte in Genf mit, die Hälfte der Organisationen, die Frauen in Krisensituationen helfen, rechne nach eigenen Angaben damit, innerhalb der nächsten sechs Monate die Arbeit einstellen zu müssen. Neun von zehn gaben demnach an, von Budgetkürzungen betroffen zu sein, fast drei Viertel berichteten von Personalabbau. Die Vorsitzende von UN Women Deutschland, Ferner, sagte, die Kürzungen seien lebensbedrohlich für Frauen und Mädchen weltweit.

Für den Bericht wurden 411 Frauenrechts- und von Frauen geführte Organisationen in 44 Ländern befragt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.