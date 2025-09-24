Kein Ersatz für Hilfe-Fonds

Die unabhängige Bundesbeauftragte gegen Sexuellen Missbrauch, Kerstin Claus (picture alliance / epd-bild / Christian Ditsch)

In einer Zeitschrift des Vereins Weißer Ring spricht Claus von einem "Akt der Entsolidarisierung". Hintergrund ist das Aus für den Fonds Sexueller Missbrauch, aus dem Betroffene seit 2013 Geld beziehen konnten. Der Bundesrechnungshof hatte im vergangenen Jahr erklärt, der Fonds sei nicht haushaltsrechtskonform. Die Beauftragte Claus kritisiert nun, dass es bisher keinen Ersatz gibt. Im Haushalt 2026, über den der Bundestag derzeit berät, seien die nötigen Mittel bisher nicht hinterlegt.

Der Fonds Sexueller Missbrauch gewährt Hilfen, die über Leistungen der Kranken- oder Pflegekassen hinausgehen. Im Einzelfall sind Hilfen bis zu 10.000 Euro möglich, bei Menschen mit Behinderung bis zu 15.000 Euro.

