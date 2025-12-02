Die Regierung in Hongkong hat nach dem Brand mit mehr als 150 Toten Ermittlungen angekündigt. (Vernon Yuen/Nexpher via ZUMA Press Wire/dpa)

Ein Ausschuss solle auch Vorschläge machen, wie ähnliche Tragödien künftig verhindert werden könnten, erklärte Regierungschef Lee. Bei dem Feuer waren in der vergangenen Woche mindestens 156 Menschen getötet worden. Etwa 30 Menschen würden noch vermisst und weitere 40 in Krankenhäusern behandelt.

Die Behörden haben mindestens 14 Personen im Zusammenhang mit dem Brand festgenommen. Ermittelt wird wegen mutmaßlicher Korruption und Fahrlässigkeit bei Renovierungsarbeiten an der Wohnanlage. Zudem gehen die Behörden gegen Menschen vor, die den Umgang mit der Brandkatastrophe kritisieren. So wurde ein 24-jähriger Student festgenommen, der Flugblätter für eine Petition verteilt hatte. Darin forderte er eine unabhängige Untersuchung des Unglücks. Die Behörden sperrten die Petition.

