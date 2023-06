Fünf Inschriften der Erinnerungsstätte Großmarkthalle im Stadtteil Ostend seien mit einer öligen Substanz beschmiert worden, teilte die Polizei der Katholischen Nachrichten-Agentur mit. Inzwischen seien die Verschmutzungen entfernt worden.

Die Stätte erinnert laut Jüdischem Museum Frankfurt an die Deportation von Juden während der Zeit des Nationalsozialismus. Teile des Außengeländes in der Nähe der Europäischen Zentralbank sind öffentlich zugänglich. Dort sind in den Boden und an Wandflächen Zitate von verfolgten Juden und Beobachtern der Deportationen eingelassen.