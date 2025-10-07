Jahrestag 7. Oktober

Unbekannte haben den Kieler Landtag mit Pro-Gaza-Parolen beschmiert. (David Hammersen/dpa)

Es handele sich um 15 Graffiti, teilte ein Polizeisprecher mit. Landtagspräsidentin Herbst verurteilte die Farbattacke. Das Parlament stehe für den offenen demokratischen Dialog, nicht für Vandalismus und politische Slogans, erklärte die CDU-Politikerin. Mit der Tat werde nicht nur das Erscheinungsbild eines demokratischen Hauses angegriffen, sondern auch der Respekt vor den gemeinsamen Regeln des Zusammenlebens beschädigt.

