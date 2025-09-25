"Strand Magazine"
Unbekannte Kurzgeschichte von Raymond Chandler veröffentlicht

Der US-Schriftsteller Raymond Chandler, der Schöpfer von Privatdetektiv Philip Marlowe, gehörte zu den großen Autoren der amerikanischen Kriminalliteratur. Jetzt hat das britische "Strand Magazine" eine bisher unveröffentlichte Kurzgeschichte Chandlers herausgebracht.

    Raymond Chandler im Jahr 1946: er blickt ernst in die Kamera.
    Raymond Chandler im Jahr 1946 (picture alliance / Associated Press)
    Darin stellt sich Chandler vor, er sei Insasse einer Todeszelle und wüsste nicht, warum er dort sei. Gefunden hat den Text "Strand Magazine"-Chefredakteur Andrew F. Gulli. Er kaufte im Dezember in New York den Nachlass von Chandlers Sekretärin und späterer Lebensgefährtin - zusammen mit seiner Schreibmaschine, Gedichten und privaten Briefen. Der britischen Zeitung "The Guardian" zufolge fanden Fachleute vor allem eine Zeile in "Nightmare" aufschlussreich: In der vergleicht der Todezellen-Insasse einen gefürchteten Brief mit einem Ablehungsschreiben. Raymond Chandler hatte laut dem Bericht oft erzählt, dass ihm der Erfolg beim Schreiben zufalle; gleich seine erste Geschichte sei veröffentlicht worden. Ob es vielleicht doch anders war, muss nun die Forschung herausfinden.
    Diese Nachricht wurde am 25.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.