Nordrhein-Westfalen

Wegen eines erneuten Vorfalls an der Kaserne in Köln-Wahnheide wird nun ermittelt. (Roberto Pfeil / dpa / Roberto Pfeil)

Ersten Ermittlungen zufolge hatten Unbekannte um den Jahreswechsel das Gelände betreten. Dort soll erfolglos versucht worden sein, sich Zugang zu einer Trinkwasseranlage und zu einem Funkmast zu verschaffen. Es bestehe der Anfangsverdacht auf Sabotage, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Im vergangenen Jahr hatte es bereits zwei ähnliche Verdachtsfälle an der Kaserne in Köln-Wahn gegeben. Jeweils waren Schäden am Zaun entdeckt worden, einmal wurde zudem technischer Alarm an der Trinkwasseranlage ausgelöst. Auch in diesen Fällen laufen noch Ermittlungen wegen Sabotage-Verdachts.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.