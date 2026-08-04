Rinder in einem Stall (Archivbild) (IMAGO / Zoonar / IMAGO / Zoonar.com / SandraAlkado)

Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums von Baden-Württemberg sind rund 100 Betriebe mit Rinderhaltung von einem Orthobunya-Virus betroffen. Es löse Fieber und Durchfall aus, allerdings erholten sich die Tiere nach wenigen Tagen. Todesfälle seien nicht bekannt, hieß es.

Der Orthobunya-Virus gehört laut dem für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Löffler-Institut zur Simbu-Serogruppe. Diese Viren stammen aus Afrika, Asien und Australien und werden von kleinen Mücken übertragen. Das Institut erklärte, es bestehe nach bisherigem Kenntnisstand kein relevantes Infektionsrisiko für Menschen.

Diese Nachricht wurde am 04.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.