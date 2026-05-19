Die Vorhersage:
In der Westhälfte Wolkenverdichtung und aufkommender Regen. In der Osthälfte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte von 14 Grad im Westen bis 22 Grad Osten. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Schauer oder Gewitter. Temperaturen 17 bis 23 Grad, an der Nordsee kühler.
In der Westhälfte Wolkenverdichtung und aufkommender Regen. In der Osthälfte wechselnd bewölkt mit einzelnen Schauern und Gewittern. Höchstwerte von 14 Grad im Westen bis 22 Grad Osten. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Schauer oder Gewitter. Temperaturen 17 bis 23 Grad, an der Nordsee kühler.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Nordosthälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Im Südwesten heiter. 19 bis 27 Grad.
Am Donnerstag in der Nordosthälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt und einzelne Schauer. Im Südwesten heiter. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.