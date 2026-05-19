Die Vorhersage:
Zunehmend bewölkt, im Westen Regen, im Nordosten und Osten Schauer und Gewitter. Höchstwerte von 14 Grad im Westen bis 22 Grad im Osten. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Schauer oder Gewitter. Temperaturen 17 bis 22 Grad, an der Nordsee kühler.
Zunehmend bewölkt, im Westen Regen, im Nordosten und Osten Schauer und Gewitter. Höchstwerte von 14 Grad im Westen bis 22 Grad im Osten. Morgen wechselnd bis stark bewölkt und verbreitet Schauer oder Gewitter. Temperaturen 17 bis 22 Grad, an der Nordsee kühler.
Die weiteren Aussichten:
Am Donnerstag in der Nordosthälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt und geringe Schauerwahrscheinlichkeit. Sonst wolkig, im Südwesten auch länger sonnig. 19 bis 27 Grad.
Am Donnerstag in der Nordosthälfte sowie im Südosten wechselnd bewölkt und geringe Schauerwahrscheinlichkeit. Sonst wolkig, im Südwesten auch länger sonnig. 19 bis 27 Grad.
Diese Nachricht wurde am 19.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.