Die Vorhersage:
Unbeständig mit rasch wechselnder Bewölkung. Verbreitet Regen-, Schneeregen-, oder Graupelschauer. Vereinzelt kurze Gewitter mit teils stürmischen Böen. Im Nordosten auch heitere Abschnitte und nur geringe Schauerneigung. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen teils heiter, teils bewölkt und meist trocken. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Unbeständig mit rasch wechselnder Bewölkung. Verbreitet Regen-, Schneeregen-, oder Graupelschauer. Vereinzelt kurze Gewitter mit teils stürmischen Böen. Im Nordosten auch heitere Abschnitte und nur geringe Schauerneigung. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen teils heiter, teils bewölkt und meist trocken. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
Die weiteren Aussichten:
Am Samstag im Nordwesten und Süden heiter bis wolkig. Sonst bewölkt und gebietsweise Schauer. 6 bis 12 Grad.
Am Samstag im Nordwesten und Süden heiter bis wolkig. Sonst bewölkt und gebietsweise Schauer. 6 bis 12 Grad.
Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.