Wetter
Unbeständig mit Regen-, Schneeregen-, oder Graupelschauern, vereinzelt auch Gewitter

Der Wetterbericht, die Lage: Maritime Polarluft gestaltet das Wetter sehr wechselhaft. Morgen gerät Deutschland unter Zwischenhocheinfluss.

    Eine Grafik in verschiedenen Blautönen zeigt Symbole für Sonne oder Mond sowie für Wolken und Regen. Darunter steht: Das Wetter.
    Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)
    Die Vorhersage:
    Unbeständig mit rasch wechselnder Bewölkung. Verbreitet Regen-, Schneeregen-, oder Graupelschauer. Vereinzelt kurze Gewitter mit teils stürmischen Böen. Im Nordosten auch heitere Abschnitte und nur geringe Schauerneigung. Höchstwerte 1 bis 9 Grad. Morgen teils heiter, teils bewölkt und meist trocken. Temperaturen 5 bis 11 Grad.
    Die weiteren Aussichten:
    Am Samstag im Nordwesten und Süden heiter bis wolkig. Sonst bewölkt und gebietsweise Schauer. 6 bis 12 Grad.
    Diese Nachricht wurde am 26.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.