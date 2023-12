Bundesliga

Leverkusens Granit Xhaka (l.) und der Dortmunder Niclas Füllkrug kämpfen um den Ball. (AP / Martin Meissner)

Der BVB ging bereits in der 5. Minute durch Ryerson in Führung. In der 79. Minute glich Boniface für die Werkself aus. Leverkusen bleibt in der Liga ungeschlagen, gab aber nach 14 Pflichtspielsiegen in Folge erstmals wieder Punkte ab. Dennoch bleibt Leverkusen drei Punkte vor dem FC Bayern, dessen Partie gegen Union Berlin am Wochenende wegen starken Schneefalls abgesagt worden war. Borussia Dortmund ist auf Tabellenplatz fünf und muss in der kommenden Woche im DFB-Pokal beim derzeitigen Bundesligadritten Stuttgart und in der Liga am Wochenende gegen den Vierten Leipzig antreten.

Zuvor unterlag der FSV Mainz 05 dem SC Freiburg mit 0:1. Am Abend besiegte der FC Augsburg das Team von Eintracht Frankfurt mit 2:1.

