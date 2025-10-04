Fußball-Bundesliga

Vizemeister Bayer Leverkusen schob sich am sechsten Spieltag dank des 2:0 über den 1. FC Union Berlin erst einmal auf Platz vier. Wichtige Heimsiege gab es für den FC Augsburg und Werder Bremen. Die Augsburger schlugen den VfL Wolfsburg 3:1, Bremen gewann das Nordduell gegen den FC St. Pauli 1:0.
Tabellenführer Bayern München kann heute Abend mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt seinen Vorsprung vor der Länderspielpause ausbauen.
Diese Nachricht wurde am 04.10.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.