Unentschieden zwischen Dortmund und Leipzig

In der Fußball-Bundesliga ist Borussia Dortmund nicht über ein Unentschieden hinausgekommen. Im Verfolgerduell gegen den Tabellendritten RB Leipzig musste sich der BVB zu Hause mit einem 1:1 begnügen. Leverkusen, Bremen und Augsburg gewannen dagegen ihre Heimspiele.

    Dortmunds Spieler Felix Nmecha und der Leipziger Assan Ouedraogo kämpfen um den Ball. (AFP / SASCHA SCHUERMANN)
    Vizemeister Bayer Leverkusen schob sich am sechsten Spieltag dank des 2:0 über den 1. FC Union Berlin erst einmal auf Platz vier. Wichtige Heimsiege gab es für den FC Augsburg und Werder Bremen. Die Augsburger schlugen den VfL Wolfsburg 3:1, Bremen gewann das Nordduell gegen den FC St. Pauli 1:0.
    Tabellenführer Bayern München kann heute Abend mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt seinen Vorsprung vor der Länderspielpause ausbauen.
