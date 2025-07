Schloss Neuschwanstein (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Augst)

Die UNESCO gab in Paris ihre Entscheidung bekannt, Schloss Neuschwanstein, die Schlösser Herrenchiemsee und Linderhof sowie das Köningshaus am Berg Schachen in die Welterbe-Liste aufzunehmen.

König Ludwig II. ließ Neuschwanstein 1869 im Stil einer mittelalterlichen Ritterburg errichten. Heute zählt das Schloss zu den meistbesuchten Orten Deutschlands. Jährlich kommen mehr als eine Million Menschen dorthin.

Die Welterbeliste umfasst inzwischen mehr als 1.200 Stätten in rund 170 Ländern.

