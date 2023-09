Unter Unesco-Schutz: Die Sophienkathedrale in Kiew. (imago images / imagebroker / G.Thielmann)

Dazu gehören unter anderem das historische Zentrum von Lwiw, die Sophienkathedrale in Kiew sowie die Residenz der Metropoliten von Bukowina und Dalmatien in Tscherniwzi. Wie die UNESOC in Paris erläuterte, erlaubt der vorläufige besondere Schutzstatus, die mutmaßlichen Urheber von Zerstörungen zu verfolgen oder auszuliefern. Zuvor hatte es auf Antrag der Ukraine eine Sondersitzung des Komitees für den Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten gegeben. Russland wird seit Längerem vorgeworfen, die ukrainische Kultur vorsätzlich zu zerstören. Viele Verwüstungen kämen dem Versuch gleich, das Recht der Ukrainer auf ihre eigene kulturelle Identität auszulöschen.

