UNO-Kulturorganisation

Löscharbeiten in Odessa nach einem russischen Raketenangriff. (imago/ ZUMA Press /State Emergency Service of Ukraine)

Alle beschädigten Gebäude seien von der Unesco und den ukrainischen Behörden mit dem weiß-blauen Schild zum Schutz von Kulturgut in bewaffneten Konflikte gekennzeichnet gewesen. Die Haager Konvention von 1954, die Kulturgüter schützen soll, sei daher in Odessa verletzt worden.

Die Unesco rief dazu auf, alle Angriffe auf geschützte Kulturgüter zu stoppen. Der russische Angriffskrieg stelle "eine wachsende Bedrohung für die ukrainische Kultur dar". Zuvor seien bereits ein Gebäudes im historischen Zentrum von Lwiw, das ebenfalls zum Weltkulturerbe gehört, und das Kulturzentrum für Volkskunst und Kunsterziehung in der ukrainischen Stadt Mykolajiw zerstört worden. Seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 hat die UNO-Organisation. nach eigenen Angaben schon Schäden an 270 ukrainischen Kulturstätten festgestellt.

