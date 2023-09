Tagung in Saudi-Arabien

Das UNESCO Logo am Hauptquartier in Paris. (AFP/Joel Saget )

Bis zum 25. September will die Organisation weiteren Kultur- und Naturstätten den Welterbestatus verleihen, sie muss dazu aus mehr als 50 Bewerbungen auswählen. Auch Thüringens Landeshauptstadt Erfurt hofft für ihr jüdisch-mittelalterliches Erbe auf die Auszeichnung.

Die zweiwöchige Tagung sollte eigentlich im Juni 2022 in Russland stattfinden. Wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wurde sie jedoch verschoben und wird nun in Riad nachgeholt.

