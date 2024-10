Russland-Politik

Der ungarische Außenminister Szijjarto (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Demianchuk)

Er wird in Minsk an der Internationalen Konferenz für Eurasische Sicherheit teilnehmen. Szijjarto teilte in den sozialen Medien mit, seine Regierung sei nicht die einzige in Europa, die der Meinung sei, man solle zur eurasischen Zusammenarbeit zurückkehren, aber die einzige, die das offen sage. An der Konferenz nimmt auch der russische Außenminister Lawrow teil. Nach Angaben aus Moskau wird es am Rande ein Treffen mit Szijjarto geben.

Ungarn hat derzeit turnusmäßig die Ratspräsidentschaft der Europäischen Union inne. Die Regierung von Ministerpräsident Orban wird wegen ihrer Russland-Nähe immer wieder kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.