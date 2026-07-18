Reformprozess

Der ungarische Noch-Präsident Sulyok (Archiv) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Denes Erdos)

Er unterzeichnete nach Angaben von Ministerpräsident Magyar Verfassungsänderungen, die auch das sofortige Ende seiner Amtszeit beinhalten. Demnach wird Sulyok ab Montag nicht mehr Präsident sein. Parlamentspräsident Fortshoffer werde das Amt bis zur Wahl eines neuen Staatsoberhauptes übernehmen. Magyar erklärte, man gebe dem Volk die Gewissheit zurück, dass Macht begrenzt sei und der Staat den Bürgern diene. Sulyok bezeichnete die Parlamentsentscheidung zu seiner Absetzung als verfassungswidrig. Er sehe jedoch keine rechtliche Möglichkeit, dagegen einzuschreiten.

Das ungarische Parlament hatte den Verfassungsänderungen in dieser Woche zugestimmt. Sulyok ist seit März 2024 im Amt und ein politischer Freund des früheren Regierungschefs Orbán. Sein Nachfolger Magyar hatte nach seinem Wahlsieg im April angekündigt, das System von Orbán zerschlagen zu wollen. Er will etwa eine neue Verfassung verabschieden.

Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.