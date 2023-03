NATO-Beitritt

Das Budapester Parlamentsgebäude in Ungarn. (imago / McPHOTO)

Das Beitrittsprotokoll für Schweden wurde im ungarischen Parlament in Budapest zwar debattiert, die Abstimmung darüber wurde aber noch nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Die Türkei hatte der Aufnahme Finnlands nach langem Zögern zugestimmt, blockiert aber weiterhin jene Schwedens. Präsident Erdogan wirft dem Land vor, kurdische Aktivisten zu beherbergen, die von der Regierung in Ankara als Terroristen betrachtet werden. Der Verzögerung auf Seiten Ungarns zugrunde lagen vor allem EU-interne Umstimmigkeiten zwischen Ministerpräsident Orban und den Regierungen in Helsinki sowie Stockholm über Fragen von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine hatten sich beide skandinavischen Länder im vergangenen Jahr entschlossen, nach langer Zeit der militärischen Bündnisfreiheit die Aufnahme in die NATO zu beantragen.

