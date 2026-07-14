Orbáns Vertrauter

Der ungarische Präsident Sulyok gilt als Vertrauter des ehemaligen Regierungschefs Orbán. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Denes Erdos)

Regierungschef Magyar hatte den Schritt vorgeschlagen. Er wirft Sulyok vor, eine Marionette des früheren Regierungschefs Orbán zu sein. Die Nationalversammlung in Budapest billigte das umstrittene Vorhaben mit 139 zu sechs Stimmen. Abgeordnete der Fidesz-Partei Orbáns boykottierten die Abstimmung.

Mit der Verfassungsänderung kann die Amtszeit des Präsidenten sofort beendet werden. Damit die Neuregelungen in Kraft treten können, muss Sulyok sie gegenzeichnen. Sollte er ablehnen, droht ihm ein Amtsenthebungsverfahren.

Sulyok ist seit März 2024 im Amt. Er war vor der Abstimmung einer Rücktrittsforderung des Premiers nicht nachgekommen. Magyar hatte nach seinem Wahlsieg im April angekündigt, das System verändern zu wollen, das sein Vorgänger Orbán aufgebaut hatte.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.