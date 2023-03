Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (IMAGO / Pacific Press Agency /Lev Radin)

Über die ebenfalls beantrage Aufnahme von Schweden in das Militärbündnis will die regierende rechtskonservative Fidesz-Partei von Ministerpräsident Orban erst später entscheiden lassen. Die Regierung von Orban unterstützt nach eigenen Angaben den NATO-Beitritt beider Länder. Die Türkei hat der Aufnahme Finnlands in die NATO zugestimmt, blockiert aber weiterhin jene Schwedens. Sie wirft dem Land vor, kurdische Aktivisten zu beherbergen, die von der Regierung in Ankara als Terroristen betrachtet werden.

