Die Zeitung "Magyar Nemzet" gibt es ab morgen nur noch wöchentlich. Das vor 88 Jahren gegründete Blatt galt lange als seriöse konservative Publikation. 2019 folgte die Neugründung. Seither bezeichneten Kritiker die Zeitung als Sprachrohr des im April abgewählten Ministerpräsidenten Orban und seiner Fidesz-Partei. Orban hatte in seiner 16-jährigen Amtszeit den Großteil der Presse über eine umstrittene Medienstiftung weitgehend unter Regierungskontrolle gebracht.
Bereits Anfang Juli stellte die letzte unabhängige Tageszeitung des Landes, "Nepszava", ihre Druckausgabe ein. Das politisch links eingeordnete Blatt erschien erstmals vor 153 Jahren und sucht neue Investoren.
Diese Nachricht wurde am 31.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.