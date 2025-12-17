Wegen Ukraine

Ungarns Regierungschef Orban (Archivbild) (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Nach Angaben der dänischen Ratspräsidentschaft will Budapest eine positive Bewertung von Entwicklungen in der Ukraine nicht mittragen. Begründet wird dies mit dem - wie es heißt - großen Finanzbedarf des Landes und dem Vorwurf, dass die ungarische Minderheit in der Ukraine benachteiligt werde. Der deutsche Europa-Staatsminister Krichbaum warf Ungarn vor, die EU auszubremsen.

Für die Ukraine bedeutet das Veto, dass sie weiter nicht auf formelle Verhandlungen über den anvisierten EU-Beitritt hoffen kann. Nach Angaben der Ratspräsidentschaft laufen dennoch informelle Gespräche zum Aufnahmeprozess.

