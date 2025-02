Der ungarische Außenminister Szijjarto (picture alliance / dpa / TASS / Alexander Demianchuk)

Er äußerte sich im Vorfeld einer Sitzung der EU-Außenminister in Brüssel. Zugleich machte Szijjarto deutlich, dass Ungarn neuen Waffenlieferungen an die Ukraine nicht zustimmen werde. Mit dem ukrainischen Außenminister Sybiha soll es per Videokonferenz einen Gedankenaustausch geben.

Thema des Treffens dürften die Pläne der US-Regierung sein, mit Russland über ein Kriegsende zu verhandeln.

Diese Nachricht wurde am 24.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.