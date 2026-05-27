Budapest
Ungarn gehört weiter dem Internationalen Strafgerichtshof an

​Ungarn bleibt nun doch Mitglied des Internationalen Strafgerichtshofs.

    Das Budapester Parlamentsgebäude in Ungarn.
    Das Budapester Parlamentsgebäude in Ungarn. (imago / McPHOTO)
    Das Parlament in Budapest ‌beschloss ein ⁠entsprechendes Gesetz und machte damit eine Entscheidung der Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Orban aus dem Jahr 2025 rückgängig. Der neue Regierungschef Magyar hatte versprochen, den Austrittsprozess zu stoppen und das Land in der Institution zu halten. Magyar und seine Mitte-Rechts-Partei Tisza haben Orban und ⁠dessen ⁠Fidesz-Partei bei der Parlamentswahl ⁠im vergangenen Monat abgelöst. Orbans Regierung hatte das Gericht als "politisch" ‌kritisiert.
    Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.