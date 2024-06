Ab 1. Juli

Flaggen Ungarns und der EU in Budapest. (dpa / ZUMAPRESS.com / Aleksander Kalka)

Dies sei der offizielle Slogan des sechsmonatigen ungarischen Ratsvorsitzes, der am 1. Juli beginne, teilte die Ständige EU-Vertretung des Landes auf X mit. Ungarn spielt damit auf das Wahlkampfmotto des früheren US-Präsidenten Trump an, das "Make America Great Again" lautete. Der ungarische Regierungschef Orban gilt als Anhänger Trumps.

Ein Regierungssprecher in Budapest nannte als eine der Prioritäten der ungarischen Ratspräsidentschaft die Bekämpfung der irregulären Migration. Hier bedürfe es einer wirksamen Zusammenarbeit der EU-Staaten mit den wichtigsten Herkufts- und Transitländern, sagte er.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.