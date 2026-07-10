Schutz von EU-Mitteln

Ungarn ist der EuSA beigetreten. (imago images / Horst Galuschka / Horst Galuschka via www.imago-images.de)

Das teilte die EU-Kommission mit. Präsidentin von der Leyen sprach von einem wichtigen Schritt im Kampf gegen Betrug und Korruption. Die neue Regierung in Budapest hatte die Mitgliedschaft im Mai beantragt. Die ungarischen Behörden müssen nun drei Kandidaten für das Amt des Europäischen Staatsanwalts in Ungarn vorschlagen. Der Rat der EU wird dann einen ernennen.

Die EuSta ermittelt bei Straftaten gegen die finanziellen Interessen der EU. Sie könnte sich folglich auch mit Delikten befassen, die möglicherweise während der Amtszeit des abgewählten, rechtsnationalistischen Ministerpräsidenten Orban begangen wurden.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.