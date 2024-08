Öl aus Russland

Eintrittspunkt der Druschba-Pipeline in Ungarn. (IMAGO/Xinhua)

Der ungarische Außenminister Szijjarto sagte in Budapest, es deute viel darauf hin, dass die Kommission - so wörtlich - "einen Befehl nach Kiew" geschickt habe. Die Ukraine hatte im Juni die Druschba-Pipeline geschlossen, über die Ungarn und die Slowakei russisches Öl bezogen. Seither sind beide Länder weitgehend von der Belieferung abgeschnitten. Die EU-Kommission hatte erklärt, sie werde sich in die Auseinandersetzung um die Ölversorgung nicht einmischen.

