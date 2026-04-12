Richtungsweisende Abstimmung

Parlamentswahl in Ungarn (AP / dpa / Denes Erdos)

Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, kommt Tisza nach Auszählung von 45,7 Prozent der abgegebenen Stimmen auf 135 von 199 Sitze im Parlament. Das würde einer Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament entsprechen.

Damit bestätigen sich die letzten Umfrageergebnisse vor der Abstimmung, die die Partei klar vor der Fidesz von Regierungschef Orbán sahen. Magyar hatte sich mit Blick auf das Ergebnis am Wahlabend zunächst vorsichtig optimistisch geäußert. Orbáns Kabinettschef Gulyás sagte zunächst, man vertraue darauf, dass Fidesz die Mehrheit erhalten werde. Mittlerweile räumte Premier Orbán jedoch seine Wahlniederlage ein.

Die Wahlbeteiligung erreichte eine Rekordhöhe. Kurz vor Schließung der Wahllokale um 19 Uhr lag sie bei rund 78 Prozent. Die Abstimmung in Ungarn galt als Richtungswahl. Der seit 16 Jahren regierende Orbán blockiert immer wieder Entscheidungen in der EU und pflegt gute Beziehungen zu den Präsidenten Russlands und der USA. Magyar kündigte für den Fall eines Wahlsiegs an, Ungarn zu einem verlässlichen NATO- und EU-Partner zu machen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.