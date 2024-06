Ungarn übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Geert Vanden Wijngaert)

Die Amtszeit beträgt ein halbes Jahr. Die EU-Ratspräsidentschaft wechselt alle sechs Monate zwischen den Mitgliedsländern. Die ungarische Regierung wählte für die Zeit des Ratsvorsitzes den Slogan: "Make Europe Great Again" - "macht Europa wieder groß". Er orientiert sich an der Kampagne des früheren US-Präsidenten Trump, die "Make America Great Again" hieß. Ungarns Ministerpräsident Orban ist erklärter Anhänger Trumps.

