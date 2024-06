Russische Mediensperre

Ungarn hat eine gemeinsame Erklärung der EU zu Russland verhindert. (picture alliance / Daniel Kalker / Daniel Kalker)

Wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten, konnte deshalb nur eine Erklärung des EU-Außenbeauftragten Borrell veröffentlicht werden. Darin heißt es, die Europäische Union verurteile die völlig unbegründete Entscheidung der russischen Behörden, den Zugang zu mehr als 80 europäischen Medien in Russland nicht mehr zu ermöglichen. Damit schränke Moskau den Zugang zu freien und unabhängigen Informationen weiter ein und weite die ohnehin schon strenge Medienzensur aus. Das Moskauer Außenministerium sieht in der Maßnahme eine Reaktion auf die Blockierung regierungsnaher russischer Medien in der Europäischen Union.

