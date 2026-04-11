Orbán oder Magyar

Der ungarische Oppositionsführer und Chef der Tisza-Partei Magyar spricht bei einer Wahlkampfveranstaltung. (Budapest, 15.03.2026) (FERENC ISZA / AFP;)

Die Wahl entscheidet darüber, ob Ministerpräsident Orbán weiter im Amt bleibt oder die Macht verliert. Seine Fidesz-Partei regiert Ungarn seit 2010. In Umfragen liegt sie hinter der Partei Tisza von Oppositionsführer Magyar.

Rund acht Millionen Ungarn können ihre Stimme abgeben. Die Wahl gilt als richtungsweisend. Während Orbán seit Jahren im Streit mit seinen EU-Partnern liegt, verspricht Herausforderer Magyar einen Neustart. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.