Orban-Besuch in Moskau

Bei den Gesprächen geht es auch um die aktuellen Verhandlungen für die Beendigung des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine. Putin lobte Orban dabei für dessen, so wörtlich, "ausgewogene Haltung". Orban hatte das in der vergangenen Woche von US-Präsident Trump vorgelegte Papier für einen Friedensplan unterstützt, das weitreichende Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland vorsieht. Die Ukraine und die EU haben dies scharf kritisiert.

Bundeskanzler Merz ging in Berlin auf deutliche Distanz zum Besuch Orbans in Moskau. Dieser sei weder mit den Partnern in Europa abgestimmt noch habe er dafür ein europäisches Mandat. Orban handle wie auch bei vergangenen Besuchen bei Putin vor allem im eigenen Interesse.

